Sporting volta a lembrar clássico com o FC Porto e pede comunicações dos árbitros

André Bernardo, administrador da SAD, veicula a ideia de ouvir as decisões da arbitragem.

O Sporting continua a defender a utilização do videoárbitro e relembrou o clássico com o FC Porto, que terminou 2-2, para relembrar a importância da tecnologia na verdade desportiva. No entanto, André Bernardo, numa coluna de opinião no "Jornal Sporting" pede ainda a audição de comunicações.

"São pequenas diferenças que podem fazer uma grande diferença no desfecho final. A introdução da tecnologia, nomeadamente a adoção do videoárbitro [VAR], marcou uma verdadeira revolução positiva no futebol, permitindo à equipa de arbitragem o suporte da tecnologia nas decisões mais complicadas. Mas como quase todas as soluções elas trazem consigo novos desafios e necessitam de evolução. O caminho da verdade desportiva faz-se caminhando e o passo seguinte do VAR deveria ser a possibilidade de audição das decisões da equipa de arbitragem. A possibilidade de audição do VAR teria facilitado muito o entendimento das decisões do jogo do passado domingo contra o FC Porto", escreve o administrador da SAD, que substituiu Miguel Cal ainda em 2020.

Bernardo, que faz uma analogia com o relevo da tecnologia numa luta mítica entre Alli e Frazier, em 1975, termina assim: "Este é um modelo já amplamente testado com sucesso no râguebi e que protege os árbitros.

Será um pequeno passo para o VAR, mas um grande passo para a transparência no futebol. Neste caminho existem sempre os 'velhos do Restelo' e os apregoadores de uma "'falácia ludita', saudosos de um passado sem tecnologia. Os avanços tecnológicos trazem sempre vencedores e perdedores. Com a audição das conversas com o VAR vence a transparência e a verdade desportiva."