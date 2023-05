Sporting volta a ganhar com transferência de Bruno Fernandes: 65 milhões

Manchester United pagou inicialmente 55 milhões, mas o jogador já rendeu mais 10 por objetivos

A transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, concretizada a meio da época 2019/20, continua a render milhões aos cofres leoninos.

O jogador recorde-se foi transferido a troco de 55 milhões de euros, mais 25 por objetivos, e mais uma dessas metas foi atingida anteontem, depois de os red devils terem garantido a presença na próxima edição da Liga dos Campeões ao derrotarem o Chelsea por 4-1 (Bruno Fernandes marcou um dos golos).

No total, o M. United já engordou os cofres leoninos com 65 milhões de euros - 55 M€ mais 5 M€ depois de o médio ter atingido um total de 25 jogos e outros 5 M€ com as presenças do clube na Liga dos Campeões.