Ivanildo, à esquerda, não entra nas contas do Sporting

Ivanildo Fernandes, central de 24 anos que não entrava nas contas do Sporting 2020/21 vai jogar no Almeira, da segunda liga espanhola, por empréstimo do clube leonino.

O acordo do Sporting com o clube espanhol inclui a opção de compra, no valor de três milhões de euros.

O defesa esteve a última temporada cedido ao Trabzonspor e ao Rizespor, ambos os clubes da Turquia.