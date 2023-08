Sporting volta a contar com Nuno Santos

Por outro lado, St. Juste continua entregue ao Departamento Médico do clube leonino.

A integração sem limitações de Nuno Santos constitui a grande novidade do dia no Sporting, cuja equipa principal egressou esta terça-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. No horizonte, o jogo da segunda jornada da I Liga, em Rio Maior, com o Casa Pia.

Por outro lado, St. Juste continua entregue ao Departamento Médico do clube leonino.

O Sporting volta a treinar esta quarta-feira pelas 10h00, na Academia, à porta fechada.