Sporting visita Ajax com registo de 2008/09 e "vingança" em mente

O Sporting quer "vingar-se" dos 5-1 e igualar os 12 pontos na fase de grupos, obtidos em 2008/09

O triunfo contra o Dortmund na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões deu ao Sporting a qualificação para os oitavos de final da prova, mas o trabalho ainda não está concluído nesta fase.

Depois da humilhante derrota com que os leões entraram na Champions (5-1 em Alvalade perante o Ajax), mudar a imagem internacionalmente é uma das missões para esta noite, sendo a outra igualar o máximo de pontos conseguidos nas participações anteriores, nomeadamente os 12 de 2008/09 (época em que o Sporting alcançou pela única vez os "oitavos", onde foi eliminado pelo Bayern).

Além destas duas metas que motivam o leão, arrecadar mais 2,8 milhões de euros em caso de vitória ajuda as finanças do clube, sendo que até ao momento o clube já arrecadou um valor recorde de 45 milhões, uma verba à qual se adicionará, mais tarde, a generosa distribuição de receitas televisivas (marketpool).

O Sporting disputou apenas uma partida no campo do Ajax, em 1988, na Taça UEFA, tendo conseguido a qualificação com um triunfo por 2-1, após bater os neerlandeses em Lisboa por 4-2.