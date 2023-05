Sporting visa processo de Al Musrati, multa de Grimaldo e penáltis do FC Porto

Miguel Braga assina mais um editorial do Jornal Sporting e escreve "três notas sobre futebol".

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, escreveu "três notas sobre futebol" no editorial que assina esta quinta-feira no Jornal Sporting, visando o arquivamento do processo aberto a Al Musrati depois de um jogo entre Braga e V. Guimarães, uma multa anulada a Grimaldo por críticas à arbitragem feitas nas redes sociais e ainda o número de penáltis assinalados a favor do FC Porto.

"Esta semana ficou a saber-se que o Conselho de Disciplina da FPF arquivou o processo aberto a Al Musrati, do SC Braga, depois da queixa apresentada pelo Vitória SC por o médio líbio ter brindado os seus adeptos com o famoso dedo do meio - o mesmo dedo que os romanos, há dois mil anos, já apelidavam de digitus impudicus. Os factos remontam à 22.ª jornada e estamos, como se sabe, em vésperas da 31.ª. Apesar de existirem imagens do acto - basta passar pelas redes socais do clube ofendido −, considerou o douto CD que não havia prova suficiente para avançar com o processo. Este é o mesmo CD que na época passada, de forma célere, decidiu castigar o nosso Nuno Santos por 'gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade' que não se viram na TV", escreve o ainda diretor de comunicação leonino - neste editorial anunciou que está de saída do clube depois de três anos e meio.

"Na mesma linha de pensamento cândido do CD, o Tribunal Central Administrativo do Sul anulou a multa a Grimaldo, do SL Benfica, por este ter escrito no Twitter, em Maio de 2021 (!), depois do clássico com o FC Porto: "A mesma história de sempre... VERGONHOSO!!!". Os argumentos do TCAS são uma delícia jurídica: apesar de admitir "alguma rudeza ou deselegância" nas expressões do jogador, diz o tribunal que a expressão é "em si mesmo, (é) vaga e descontextualizada", rematando que ainda que se possa admitir que "a mesma se referirá a falhas da arbitragem, não é imputada a nenhum árbitro". Este é o mesmo TCAS que no caso das declarações de Luís Neto em 2020 decidiu reverter uma decisão do TAD que ilibava o nosso jogador, castigando Neto por ter dito (...) "O Seba fez uma falta aos três minutos e já lhe estava a dizer 'para a próxima vais para a rua!'. Incrível, ele é o capitão! Uma vergonha"", aponta Miguel Braga, visando, de seguida, o FC Porto.



"Uma última nota sobre o nosso futebol para assinalar um feito internacional do FC Porto. Com o penálti frente ao Boavista FC na última jornada, os azuis e brancos destronaram os costa-riquenhos do CS Herediano no pódio de clubes com mais grandes penalidades assinaladas a favor desde Janeiro de 2020, num total de 75 campeonatos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Um feito que ganha ainda mais importância se tivermos em consideração que a nossa Liga é apenas a 29.ª liga do mundo com mais penáltis e que, esta época, em Portugal, o SL Benfica é o clube com mais penáltis a favor (um total de 12, contra 10 do Sporting CP e 9 do FC Porto)", lê-se.