Sporting visa arbitragem e FC Porto: "Uma equipa a fazer malandrices..."

Miguel Braga, diretor de comunicação, criticou duramente a equipa de arbitragem da final da Taça da Liga que o Sporting perdeu para o FC Porto

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, criticou duramente a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro no clássico de sábado. "O árbitro foi elogiado num Benfica-FC Porto, portanto a questão da nomeação já não se põe. O importante é o que aconteceu no jogo e João Pinheiro tem o condão de nos tirar mais um título com a sua exibição. É muito fácil expulsar-se jogadores do Sporting e muito difícil expulsar jogadores do FC Porto. Houve um tal rigor bem aplicado aos jogadores do Sporting, mas falhou com os jogadores do FC Porto. Porque senão o jogo teria sido outro com mais do que uma expulsão no FC Porto até ao momento do Paulinho. Viram-se as provocações constantes e as simulações. O VAR não tem desculpa para não ver o que falhou ao árbitro", disse no programa Raio-X da Sporting TV.

"Merecíamos estar a ganhar na primeira parte e na segunda houve uma equipa a fazer malandrices e que ficou contente por levar à sua avante. Não se manteve o jogo da primeira parte na segunda devido a duas equipas, o FC Porto e a equipa de arbitragem. A partir do momento em que uma equipa de arbitragem não vê uma agressão, que não dá amarelos a simulações e que faz tantos erros, e todos para o mesmo lado, que acaba por condicionar o resultado", pormenorizou Miguel Braga, dando sequência ao lamento de Frederico Varandas após a final.

"O FC Porto nunca jogou em inferioridade numérica e o Sporting, nesses cinco jogos, jogou 86 minutos em inferioridade numérica. É causa para reflexão", concluiu.