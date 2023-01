Sporting visa a arbitragem: "Erros graves com influência no resultado"

Arbitragem de Hélder Malheiro no jogo de domingo com o Marítimo (derrota por 1-0) na mira de Miguel Braga, diretor de comunicação dos leões

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, apontou esta segunda-feira "erros graves de arbitragem" no jogo de domingo com o Marítimo em prejuízo da equipa leonina.

No canal do clube, o responsável indicou que a arbitragem de Hélder Malheiro "teve influência no resultado", apontando: "Entre os minutos 50 e 51 houve lances que mudaram o jogo. No primeiro, houve um penálti claro não assinalado por falta sobre Porro e que mereceu a unanimidade da crítica especializada. Um lance que só o árbitro, o seu assistente e o VAR não viram".

Miguel Braga indicou, depois, que no segundo caso, novamente com Porro e Léo Pereira como protagonistas, "o VAR não podia intervir porque a falta foi fora da área", mas assinalou que, no seu entender, "houve uma falta evidente que mais uma vez o árbitro e o assistente não assinalaram".

Miguel Braga afirmou ainda que, na altura, o resultado estava em 0-0 e que ambas as faltas, se assinaladas, poderiam ter motivado "dois cartões amarelos" ao jogador maritimista.

O responsável considerou ainda que "com os rivais este tipo de lances são sempre assinalados", questionando o porquê da "ausência da marcação do penálti" e aproveitando para pedir "reflexão" aos responsáveis pela arbitragem para se perceber "o porquê de critérios diferentes em jogos do Sporting em lances semelhantes".

Por outro lado, lembrou outros casos com este mesmo árbitro, nomeadamente uma partida em 2019 frente ao V. Setúbal, quando "Hélder Malheiro não viu uma agressão com o cotovelo a Ristovski, que o deixou com um galo na testa, acabando por expulsar o jogador do Sporting por protestos".

De resto, considerou também que o juiz "não tem controlo emocional" para apitar os jogos dos leões.