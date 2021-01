Sporting vira a página e já prepara regresso à Taça: as notas do treino

Plantel já prepara partida com o Marítimo.

O plantel do Sporting voltou aos treinos este sábado, depois do triunfo por 2-0 em casa do Nacional, na jornada 13 do campeonato.

Os titulares na partida com os insulares ficaram no hotel em recuperação, tendo os restantes trabalhado às ordens de Rúben Amorim num dos campos secundários da Choupana, na Madeira, onde a comitiva se mantém a preparar o encontro da Taça de Portugal com o Marítimo. Tendo em vista esse duelo, Eduardo Quaresma e Daniel Bragança viajaram de Lisboa para se juntarem ao grupo.

O jogo com a equipa de Milton Mendes, para os oitavos de final da prova rainha, joga-se segunda-feira e tem início às 21h15.