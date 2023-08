Sporting viajou para Inglaterra sem Coates e com Rodrigo Ribeiro

Avançado rende Chermiti, de saída do clube. O central uruguaio apresenta mazela

O Sporting viajou para Inglaterra, para defrontar o Everton em jogo amigável (sábado), e na comitiva não seguiram Coates nem Chermiti, mas sim Rodrigo Ribeiro.

Enquanto o central uruguaio ficou de fora por problemas físicos (foi subtituído por Diomande contra o Villarreal e mantém as queixas), a ausência de Chermiti deve-se à sua iminente saída do clube. A vaga do atacante foi preenchida com Rodrigo Ribeiro, confirmando-se, a priori, que será o seu substituto no plantel leonino para 2023/24.

De fora da lista de 23 jogadores que viajaram não estão também St. Juste e Nuno Santos, que têm trabalhado de forma condicionada.

Lista de convocados: : Adán, Franco Israel e Diego Callai; Luís Neto, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Eduardo Quaresma, Ricardo Esgaio, João Muniz e Matheus Reis; Dário Essugo, Daniel Bragança, Hidemasa Morita, Mateus Fernandes e Pedro Gonçalves; Gyokeres, Paulinho, Jovane Cabral, Francisco Trincão, Geny Catamo, Marcus Edwards, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.