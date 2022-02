Sporting viaja para a Madeira sem Pote e com Essugo: eis os convocados

Rúben Amorim confirmou que o melhor marcador do campeonato passado ficará fora de combate durante vários jogos

Apesar de não ter divulgado a lista de convocados para o encontro com o Marítimo, na Madeira, foi possível perceber, no momento da chegada ao aeroporto, quem viajava do lado do Sporting. Amorim não conta com Pote, mas leva 19 jogadores.

Na comitiva, destaque para a presença do jovem Essugo e do médio Ugarte, que trabalhou condicionado durante a semana. Pedro Gonçalves, a contas com uma mialgia na coxa, é baixa.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Adán, André Paulo e João Virgínia

Defesas: Porro, Ricardo Esgaio, Coates, Gonçalo Inácio, Feddal, Neto, Matheus Reis e Rúben Vinagre

Médios: Essugo, Daniel Bragança, Matheus Nunes e Ugarte

Avançados: Nuno Santos, Marcus Edwards, Paulinho e Slimani