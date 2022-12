Sporting vende bilhetes para jogo da Taça da Liga com o Braga

Clube de Alvalade também já se encontra a ressarcir todos os adeptos que tinham bilhetes para o jogo com o Marítimo, da passada terça-feira.

O Sporting já colocou à venda os bilhetes para a receção de segunda-feira, às 20h15, ao Braga, dos quartos de final da Taça da Liga.

Os preços variam entre os 5 e os 30 euros e os sócios portadores de Gamebox terão entrada grátis.

Recorde-se que a equipa comandada por Rúben Amorim procura marcar presença na final-four de uma prova que venceu nas duas últimas edições.

Entretanto, o clube já se encontra a ressarcir todos os adeptos que tinham bilhetes para o jogo com o Marítimo que foi disputado à porta fechada, na passada terça-feira, devido ao mau tempo. "Os sócios e adeptos que compraram bilhete online ou fisicamente deverão solicitar o respetivo reembolso através dos mesmos meios que adquiriram o bilhetes, ou seja, online através do envio de pedido de reembolso para o email apoioclientescp@sportmultimedia.pt ou no caso dos bilhetes físicos, dirigir-se às bilheteiras do Estádio José Alvalade e mediante apresentação do bilhete inteiro e completo do jogo de 13 de dezembro", informou o emblema de Alvalade.