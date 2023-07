Leões venceram os algarvios por 2-1. Terceira vitória em três jogos nesta pré-temporada.

O Sporting venceu o Farense, por 2-1, num jogo particular realizado à porta fechada na manhã desta quarta-feira, em Lagos. Este foi, aliás, o primeiro de dois jogos que os leões realizam hoje - mais logo, a partir das 20h30, há duelo com o Genk, também no Algarve.

Foi a terceira vitória em três jogos nesta pré-temporada, depois do Estrela da Amadora (4-1) e do Marítimo (3-0).