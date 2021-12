Sporting vence Ajax com reviravolta épica, apura-se e faz história na Youth League

Leões estão pela primeira vez nos oitavos de final da prova.

A formação sub-19 do Sporting venceu esta terça-feira o Ajax, 2-3, após uma reviravolta épica, fazendo assim história na Youth League, apurando-se pela primeira vez para os oitavos de final da competição.

A formação neerlandesa até começou melhor, estando mesmo a vencer por 2-0 com golos de Van Axel Dongen, aos 23 (grande penalidade) e 25 minutos, mas o emblema leonino começou a reviravolta ainda na primeira parte, através de Mateus Fernandes, aos 42'. No segundo tempo, Youssef Chermiti (71') e Chico Lamba (87') carimbaram o resultado final, que coloca a formação verde e branca nos "oitavos".

O Sporting termina assim o grupo C no primeiro lugar, com 11 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund (10), que terá de disputar um play-off de acesso aos oitavos de final após ter goleado o Besiktas por 6-2. Já o Ajax, que era líder à entrada para a última jornada, fica fora da competição.

O Besiktas termina no último lugar, com três pontos.