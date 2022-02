Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Manchester City (0-5)

Diferenças para o Ajax: "Não vejo semelhança no resultado, no que acorreu. Não senti a equipa nervosa, hoje. City matou-nos. A equipa cresceu muito desde esse momento. A história da eliminatória acabou muito cedo, mas não teve o mesmo impacto do Ajax. Com o Ajax nem bola tínhamos. Há que aproveitar para sofrer e para crescermos juntos."

Goleada e castigos influenciam a época? "Sporting vai ser melhor, não depende de castigos ou goleadas. Vamos pelo mesmo caminho. Sem muito dinheiro, mas temos potencial, temos os nossos adeptos. Não é qualquer equipa que está nesta fase. A culpa é dos jogadores, que passaram a fase de grupos."

Alterações no Etihad: "Temos de jogar com os melhores, contra a melhor equipa do Mundo. Não vou meter jovens. Vão jogar aqueles que têm de jogar. Vamos crescer, porque para o ano temos de estar nesta competição."