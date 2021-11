Sporting vai receber Borussia Dortmund com casa cheia e premiar adeptos que cheguem cedo

Leões recebem o emblema alemão na quarta-feira, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões agendado para as 20h00.

Está esgotada a lotação do Estádio de Alvalade para a receção do Sporting ao Borussia Dortmund, jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou o emblema leonino esta terça-feira.

Além do anúncio de casa cheia, o clube verde e branco informou ainda que vai premiar os adeptos com Gamebox 2021/22 que entrem no estádio até às 19h25. Os adeptos serão presenteados com um convite para o jogo de domingo, dia 28, frente ao Tondela.