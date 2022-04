Sporting vai homenagear Mathieu e Rúben Amorim refere: "Era algo que lhe devíamos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez este sábado a antevisão ao dérbi com o Benfica. A partida está agendada para as 20h30 de domingo, em Alvalade.

Mathieu, antigo defesa-central do Sporting, vai ser homenageado antes do dérbi: "Tem um significado especial para o jogador, que mostrou sempre muito carinho pelo clube, para os adeptos e para mim. Foi um prazer trabalhar com ele. Não foi tempo certo. Seria diferente se ele encaixasse na equipa, com este ambiente. Depois teve o azar da lesão e não pôde fazer a despedidade. O Sporting teve essa atenção, porque não nos despedimos do Mathieu. Era algo que lhe devíamos. Vamos fazê-lo agora, é um bonito gesto, sabendo que não há tempo para grandes festas."

O que mudou desde a primeira volta. Sporting já se sente confortável com o facto de ser favorito? "É um crescimento natural da equipa e já fizemos, há pouco, a comparação com o ano passado: tínhamos pontos de avanço para sermos campeões e eu não sentia que era tão claro que podíamos vencer todos os jogos, porque a equipa era algo irregular, defendíamos muito em baixo, às vezes. Mesmo em jogos em casa, com equipas que não eram tão fortes, tínhamos dificuldades. Eu, agora, acredito que a equipa está mais dominante, consegue controlar melhor o jogo, e daí aumentar a responsabilidade. Portanto, é esse o caminho. O que esperamos é ter um Sporting que seja sempre favorito, em qualquer jogo. Não sei o que mudou, a equipa é melhor, está melhor classificada do que o Benfica, vem de uma série de vitórias seguidas no campeonato, e depois tudo isso tem influência. Lembro-me também de que, na altura, perdemos dois jogadores influentes. Apareceram outros, talvez isso tenha alguma influência, não sei. O que aconteceu é que mudou o momento da equipas. O Sporting vive um momento bom, mas, lá está: antigamente, quando era mais jovem dizia-se sempre que a pior equipa ganhava os dérbis. Eu não acredito nisso e, portanto, acredito que o Sporting vai voltar a vencer o dérbi."