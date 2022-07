Sporting vai emprestar Luiz Phellype e o destino já está definido

O Sporting respondeu positivamente a uma proposta do FC Tokyo e acordo está para breve. Avançado de 28 anos jogou na época passada no Santa Clara e no OFI Creta, também cedido, e ficou entusiasmado com a possibilidade de experimentar o campeonato nipónico.

Luiz Phellype vai deixar o Sporting e ingressar no FC Tokyo, atual sétimo classificado da J-League, a I liga japonesa que termina no mês de novembro. O avançado brasileiro não entrava nas contas de Rúben Amorim e encontra-se atualmente a treinar em Alcochete com o grupo de excedentários do plantel enquanto espera por uma resolução para o seu futuro desportivo.

Segundo O JOGO apurou, o Sporting já terá dado resposta positiva à proposta recebida, por parte do emblema nipónico, para emprestar dianteiro de 28 anos. O acordo ainda não é oficial, mas deverá ser oficializado no início da próxima semana, faltando apenas acertar algumas agulhas quanto a uma cláusula de compra que será incluída com contornos de obrigatoriedade mediante o alcançar de determinados objetivos desportivos.

Contratado ao Paços de Ferreira em janeiro de 2019, Luiz Phellype fez oito golos em meia época, ajudando o clube na conquista de uma Taça e de uma Taça da Liga, e em 2019/20 assinou mais nove golos antes de sofrer uma grave lesão. Depois disso não voltou a jogar pela equipa principal dos leões, alinhando apenas na equipa B em 2020/21.

Na última temporada, o jogador viveu dois empréstimos. Até janeiro passado representou o Santa Clara e depois ingressou no OFI Creta onde fez oito golos.