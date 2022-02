Sporting vai colocar à venda os últimos dois mil bilhetes para a receção ao Manchester City

Lugares de bancada já estão todos vendidos, mas ainda restam ingressos para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos

Ainda restam alguns bilhetes para o Sporting-Manchester City. Os leões anunciaram que vão colocar à venda dois mil ingressos para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos.

Os 2000 bilhetes que serão colocados à venda pelo clube leonino obrigarão a que quem os compre esteja obrigado, no dia do jogo, a apresentar documento de identificação com fotografia.

Para o encontro no Etihad, o Sporting recebeu 2700 bilhetes, a serem vendidos por três zonas diferentes do estádio do Manchester City.