Sporting vai arrolar delegado da Liga como testemunha

Frederico Varandas na sala de imprensa do Estádio do Dragão

Sporting discorda que o nome de Sérgio Conceição não apareça no relatório do delegado presente no clássico do Dragão

O Sporting vai arrolar o delegado da Liga, João Moreira, como testemunha no processo de inquérito decidido pelo Conselho de Disciplina para averiguar os incidentes denunciados pelo clube lisboeta, depois da conferência de Imprensa de Frederico Varandas, no final do clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

Em causa, o facto do Sporting discordar que o nome de Sérgio Conceição não apareça no relatório do delegado que fez a descrição dos incidentes, contrariando o que o clube leonino tem dito sobre o que sucedeu na zona das garagens do estádio.

Recorde-se que no relatório da denúncia, a que O JOGO teve acesso, a participação feita por Rui Pereira, diretor de segurança do clube leonino não faz qualquer referência a Sérgio Conceição nos incidentes, ao contrário que consta do comunicado do Sporting, publicado no sábado.