Eleições no Sporting: Nuno Sousa disponibiliza programa eleitoral

Eleições no clube leonino estão agendadas para o dia 5 de março.

Nuno Sousa, do "Pelo Meu Sporting", disponibilizou o programa eleitoral que havia explicitado a O JOGO: os sócios são o pilar primário, com flexibilização na adesão ao clube, revitalização dos núcleos, aposta em conteúdos digitais e diminuição da diferença de votos entre sócios.

A transparência e as finanças, com o ponto forte de recomprar as VMOC de modo a garantir a maioria do capital da SAD, são o segundo ponto.

Na gestão desportiva, a aposta no feminino em todas as modalidades é uma bandeira. No futebol, o uso da formação e ter treinadores de acordo com o modelo delineado pelo clube são traves-mestras.

Confira o programa eleitoral apresentado.