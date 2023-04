Sporting: um novo estímulo e a aposta em Pedro Gonçalves para resolver

Sporting estreou-se a ganhar na Alemanha e tem novo estímulo: vencer pela primeira vez em Itália

Foi há pouco mais de sete meses que o Sporting ganhou pela primeira vez na Alemanha. Ainda mergulhado na fase de grupos da Champions, os leões defrontaram o Eintracht, no Deutsche Bank Arena, diante de 50 mil espectadores. O resultado foi robusto (3-0), com Marcus Edwards, Francisco Trincão e Nuno Santos a deixarem a sua marca na segunda parte. Volvidos os tais sete meses, a situação pode repetir-se, embora noutro país... Esta noite, o Sporting tem oportunidade de colocar um ponto final no jejum em Itália, matando o borrego frente à Juventus na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Na contabilidade dos confrontos do Sporting diante de equipas italianas registam-se sete derrotas e quatro empates, além de 25 golos sofridos e apenas oito marcados.

Há sete meses, Marcus Edwards, Francisco Trincão e Nuno Santos deram um forte abanão na história, marcando no triunfo sobre o Eintracht, na Alemanha.

O histórico clube de Turim não vive uma das suas melhores épocas, pois foi penalizado com a perda de 15 pontos na Serie A por irregularidades financeiras na transferência de jogadores e derrotado pela Lázio na última ronda do campeonato, continuando assim fora dos lugares europeus. Ganhar a Liga Europa para garantir a presença na próxima edição da Champions é a solução para o problema e é essa a aposta de Allegri e seus pares.

A contabilidade leonina em terras italianas não é nada animadora. São sete derrotas, quatro empates - 25 golos sofridos e apenas oito marcados. Bruno César, antigo jogador, quer uma equipa destemida.

A última vez que o Sporting enfrentou a Juventus no seu estádio foi a 18 de outubro 2017, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os leões perderam por 2-1, mas até estiveram em vantagem, com um golo de Alex Sandro na própria baliza aos 12'. Nessa partida, Bruno César, antigo jogador do Sporting, agora no XV de Piracicaba (4.ª divisão brasileira), não saiu do banco de suplentes, mas recorda-se perfeitamente de todas as incidências da mesma e reconhece que "não foi fácil". "Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para vencer o jogo mas não foi possível, apesar de termos marcado primeiro", relembrou.

Confronto: a última vez que defrontou a Juventus, em Turim, o Sporting perdeu 2-1

Apontando já ao jogo desta quinta-feira, o jogador de 34 anos, que também passou pelo Benfica, aconselha os leões a jogarem com a experiência. "Como disse, é uma eliminatória e é preciso saber jogar esse tipo de jogos. Mas acho que têm boas hipóteses de passar, aliás, como já se verificou com o Arsenal", sublinhou.

"Jogar sem medo do adversário"

A receita para a partida, no Estádio Allianz, é simples. Os leões têm de entrar em campo de peito aberto, respeitando sempre o adversário. Na eliminatória anterior os leões também não partiram como favoritos e despacharam o Arsenal. "Acho que esses jogos são decididos nos detalhes. São duas partidas e é preciso saber jogá-las e não ter medo", atirou o jogador brasileiro, confirmando que o ambiente dos encontros europeus é sempre "espetacular".

Aposta total em Pedro Gonçalves para resolver a partida em Turim

Bruno César apontou o golo do Sporting no empate contra a Juventus, em Alvalade, em 2017. O Chuta-Chuta como ficou conhecido no mundo do futebol recorda o momento. "O Gelson fez uma grande jogada pela direita e rematou cruzado. Eu estava a entrar na área, peguei o ressalto e bati com o pé direito". A partida terminou igualada (1-1), mas os leões deram um sinal importante da sua força. Bruno César tem acompanhado o percurso dos leões esta época e admite que tem gostado muito de ver jogar Pote e Coates. Aliás, o antigo médio do Sporting entende que o camisola 28 poderá resolver o jogo. "Todos têm as suas hipóteses, mas aposto no Pedro Gonçalves".