Sporting um a um | Trincão teve acesso a um Pote de ouro

UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do Sporting na vitória, por 4-3, diante do Casa Pia na 27ª jornada da Liga Bwin

Adán 5

Pouco podia fazer nos três golos do Casa Pia, ainda faz uma boa defesa, aos 18", a remate de Yuki Soma, quando estava 1-1.



Diomande 4

Falhou muito na saída de bola, umas das razões que o levou ficar no balneário ao intervalo.



Coates 4

Jogo infeliz do capitão leonino. Foi batido nos três golos casapianos. Tal como noutras ocasiões, foi ponta-de-lança quando o marcador estava empatado.



Matheus Reis 4

Algumas hesitações em termos defensivos, numa delas fez um mau passe que resultou no 1-1. No ataque, quase marcava, aos 34". Foi substituído ao intervalo.

Esgaio 6

No capítulo ofensivo, fez a assistência para Trincão no 2-1. A defender, foi surpreendido por Diogo Pinto no lance do 1-1, mas pouco mais podia fazer.



Ugarte 6

Bem na transição ofensiva, estando na jogada do primeiro e terceiro golos. Concedeu alguns espaços a defender, mas sem comprometer. Atuou como central quando estava 3-3.



Pedro Gonçalves 7

Fez uma parceria perfeita com Trincão, assistindo o colega no primeiro e quarto golos. Começou o jogo no miolo, mas foi quando já estava no ataque que fez o 3-2. Podia ter bisado nos descontos.