Sporting um a um | Trincão a abrir o livro Bellerín no prefácio

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Sporting na vitória caseira, por 2-0, diante do Estoril em partida da 22ª jornada da Liga Bwin

Adán 6

Limpou dois erros de Coates com mestria, antecipando-se com saídas pertinentes a estorilistas que, duas vezes, fugiram nas costas do uruguaio. Salvo pelo poste (83"), em tiro de Tiago Araújo.