Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que defrontaram o LASK Linz, no play-off da Liga Europa. Os austríacos venceram por 4-1.

Adán 5

Fica a ideia que podia ter feito melhor no livre que Michorl transformou no 3-1, mas emendou o erro com duas defesas difíceis que impediram o avolumar do resultado.