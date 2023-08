Sporting um a um | Pote comanda miúdos nas alas

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Sporting na derrota, por 1-0, em casa do Everton

Adán

Teve mais trabalho do que Franco Israel, logo com uma defesa aos 6". Aos 34", impediu por duas vezes o golo do Everton. No penálti, atirou-se para o lado certo, mas sem chegar à bola.



Geny Catamo

Voltou a deixar boas impressões e justificou a titularidade. Com bastante iniciativa pelo lado direito, serviu várias vezes o ataque, privilegiando a velocidade. Aos 14", apareceu bem a um passe de Gyokeres, mas podia ter finalizado melhor.



Eduardo Quaresma

Autor do penálti que decidiu o jogo, num lance em que arriscou no corte, mas em que apareceu bem a defender. Aos 19", cortou a bola de forma limpa, já na área, e evitou o golo.



Diomande

Assumiu o centro da defesa e beneficiou da posição. Teve algumas iniciativas a levar a equipa para o ataque e não sofreu muito a defender.



Gonçalo Inácio

Fechou a defesa leonina e fez valer a sua maturidade, em comparação com os colegas de posição.

Matheus Reis

Não tem o rasgo de Nuno Santos, o que retira alguma iniciativa ao ataque leonino. A sua ala foi a menos ativa do ataque, o que demonstra que podia ter aparecido mais em jogo.



Morita

Logo aos 7" teve uma boa combinação com Gyokeres numa transição ofensiva. Quando o ataque não passou pela direita, foi através dele que se começou a construir.



Daniel Bragança

Mais apagado do jogo, começou a aparecer mais no final da primeira parte. Teve alguns passes sem sentido. Aos 29", apareceu bem na área a cortar a bola para canto e a evitar a ameaça contrária.



Pedro Gonçalves

Mais avançado no terreno, aproveitou a posição para criar perigo e foi mesmo o jogador que esteve mais próximo de marcar, algo que aconteceu logo aos 12", num remate que saiu por cima. Aos 40", experimentou o seu remate de fora da área, sem sucesso. Podia ter voltado a marcar um golo artístico em terras inglesas, aos 84", mas o poste evitou que a bola entrasse. Nota positiva para as boas combinações com Gyokeres.



Trincão

No meio de Pote e do reforço sueco foi quem menos apareceu no ataque. Alguns cruzamento sem rumo. Faltou-lhe mais inspiração.



Gyokeres

Participou em quase todas as jogadas de ataque, viajando do lado esquerdo ao direito do ataque. Aos 35", cabeceou forte à baliza e obrigou Pickford a uma boa defesa. Faltou repetir a mira à baliza mais vezes.



Franco Israel

Sem trabalho, teve poucas ocasiões para mostrar que pode ser alternativa.



Ricardo Esgaio

Candidato à titularidade à direita, não conseguiu sobrepor-se à exibição de Geny Catamo.



Mateus Fernandes

Deu pouco nas vistas.



Afonso Moreira

Entrou bem, acelerou pela esquerda e causou problemas ao Everton. Teve um remate perigoso (90"+2").



Edwards

Agitou o lado direito com algumas iniciativas, mas sem grande sucesso.