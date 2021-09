Sporting um a um: Nuno "turbo" Santos não faz continência

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que participaram no empate (1-1) diante do FC Porto.

Adán 5

Terminou sem uma defesa digna de registo, mas não pode ser responsabilizado no golo, tal a potência e colocação do disparo de Luis Díaz - ainda se atirou, mas não chegou. Foi pressionado em posse muito perto da linha de golo e arriscou no passe para a equipa sair a jogar.



Luís Neto 6

Concentrado e a cair rápido em cima dos rivais, aplicou a dureza na marcação que o caracteriza com eficácia. Não se aventurou em passes difíceis e optou por jogar simples. No golo do empate portista viu Luis Díaz empreender a diagonal à sua frente, mas não conseguiu impedir o seu disparo.



Coates 6

A serenidade a comandar o sector e a eficácia habituais do grande patrão da defesa leonina. Com apenas um treino sem limitações antes do jogo, não se sentiu falta de ritmo. Nos descontos da primeira parte fez um corte decisivo, já na pequena área. Acabou na frente...



Feddal 5

O mais errático do trio de centrais, com maus passes e um deles quase a dar golo para os portistas (aos 19"). Emendou depois com um corte difícil e importante aos 27". Numa altura em que estava a ser muito pressionado e perante algum desgaste e falta de velocidade, saiu para Amorim refrescar o sector.



Pedro Porro 7

Regresso à titularidade com grande exibição. Com dribles e velocidade arrancou amarelos (a Bruno Costa e Manafá), ganhou livres (bateu um ao lado) e fez cruzamentos perigosos. Assistiu com cruzamento rasteiro Nuno Santos no 1-0 e aos 74" ofereceu o segundo a Paulinho, que forçou Diogo Costa a grande defesa.