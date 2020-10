Sporting um a um: Nuno Mendes liderou revolta em Portimão

A análise aos jogadores do Sporting na vitória por 2-0 em casa do Portimonense, na terceira jornada do campeonato.

Adán 7

Não foi sujeito a muitas intervenções difíceis, mas esteve sempre atento, concentrado e seguro, quer a controlar a pequena área, quer a dar saída até com os pés e sob pressão. Fez a primeira defesa aos 6", aos 45" teve de ir ao chão para travar o remate de Beto, e pouco mais... até aos descontos, período no qual brilhou a evitar o golo de Vaz Tê. Beneficiou ao longo do jogo, refira-se, do esforço eficaz dos colegas a limpar o perigo.



Neto 7

Enérgico, lutador, agressivo. Atuação com raiva, a tentar jogar em antecipação e a cair rápido em cima dos adversários. Acumulou intervenções positivas, com destaque para o corte aos 70", travando remate muito perigoso de Fabrício na área. Aos 80" até se sentiu confiante para arriscar no drible em situação de risco... e deu-se bem.



Coates 7

Primeira parte tranquila e segunda com mais trabalho, correspondendo sempre com serenidade e em bom nível. Na frente criou perigo de cabeça aos 19" e aos 81" marcou com boa elevação, que o árbitro considerou faltosa. Raras vezes foi batido e, quando o foi, como aos 28", Nuno Mendes apareceu a remendar.



Feddal 6

O mais discreto do trio defensivo, mas igualmente eficaz. Destaque para o corte de carrinho e pé levantado a intercetar remate de Aylton em zona muito perigosa. Saiu queixoso.



Porro 6

Intermitente, com bons momentos e alguns períodos alheado do jogo. Logo a abrir fez o primeiro remate do jogo, participou no início da jogada do segundo golo e aos 72" assustou com tiro a rasar. Nas bolas paradas não esteve certeiro.



Matheus Nunes 6

Com um passe longo que nem foi bem direcionado forçou o erro na receção de Anzai,no lance do primeiro golo do jogo. Às vezes agarrou-se muito à bola e pagou por isso sofrendo muitas faltas. Muito esforçado a tentar equilibrar a equipa e a ocupar espaços.



Pedro Gonçalves 5

Teve altos e baixos, alguma dificuldade a assumir o leme, mas acabou por ser importante a segurar a bola e a controlar o ritmo de jogo sobretudo na parte final. Teve ação importante a abrir (passe para Porro rematar no primeiro minuto) e a fechar (disparo frontal, ligeiramente por cima, aos 86").



Tiago Tomás 5

Bom começo de jogo, com combinações e movimentos de rotura, com diagonais, força e velocidade, mas perdeu fulgor e foi desaparecendo. Mesmo assim, enquanto teve pilhas, conseguiu ficar ligado a um dos golos, desmarcando Vietto na direita no segundo.

Vietto 6

Muito rematador, foi mais certeiro, porém, a assistir: aos 11" fez diagonal para fora e cruzou milimetricamente para o cabeceamento fulgurante com que Nuno Santos fez o 2-0.



Nuno Santos 6

Marcou o segundo golo após um movimento veloz de rutura em diagonal, a aparecer ao primeiro poste, e com uma cabeçada fulgurante que nem deu tempo de reação a Samuel. Marcou cantos, mas foi-se apagando até sair.