Sporting um a um nos Açores: Sarabia arquitetou mais que a desilusão

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na derrota (3-2) em casa do Santa Clara, para a ronda 17 do campeonato.

Adán 5

Sem a mínima hipótese em qualquer dos remates que deram golos ao Santa Clara.



Neto 4

Uma escorregadela ao início mostrou a sua ansiedade no regresso ao onze. Não se impôs nos duelos defensivos.



Coates 5

Jogou na antecipação em momentos certos, travando contragolpes importantes na primeira parte. Não segurou a avalanche na segunda. Atirou por cima um lance soberano para a igualdade e assistiu Paulinho para falhar depois.



Matheus Reis 4

O canhoto foi admoestado aos 14" e ficou condicionado nos duelos defensivos. Deixou Ricardinho chutar, como quis, para o 3-2.