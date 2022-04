Sporting um a um no Bessa: Matheus Nunes teve de ligar as turbinas 

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que atuaram na vitória por 3-0 no reduto do Boavista, num jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Adán 6



Obrigado a uma defesa apertada em todo o jogo. Atento, respondeu ao remate forte de longe.



Neto 6

Um corte de carrinho fulcral aos 21", já na área leonina, evitou apertos a Adán. Dobrou bem Esgaio.



Coates 7

O esteio defensivo e um dos mais criativos. Travou três contra-ataques venenosos. Com bola, foi o jogador mais lúcido no passe: encontrou Sarabia e Nuno Santos e é dum passe seu para o ala que nasce o golo inaugural.



Gonçalo Inácio 5

Muito nervoso. Perdeu várias bolas, errando passes em catadupa, que, com felicidade, não deram em perigo. Acabou a jogar a líbero.



Ricardo Esgaio 5

Foi pelo seu corredor que o Boavista quase feriu o Sporting. Tem mérito no jogo de Edwards: deu-lhe sempre opção de passe na linha.



João Palhinha 6

Batido em muitos duelos na primeira parte. Melhor no posicionamento após o intervalo. Cabeceou à barra após canto e praguejou pela má fortuna no lance.



Nuno Santos 7

Combinou com Coates uma estratégia que deu frutos: recebeu do uruguaio muitas bolas em profundidade. É dele o centro que origina o golo de Matheus. Manteve o pé certeiro, com cruzamentos perigosos até sair aos 68".

Edwards 7

Bafejado pela sorte no lance do 2-0, pois o cruzamento sofreu um desvio para golo. Tricotou momentos perigosos, entregando a bola na altura certa a Sarabia e a Pedro Gonçalves. Defendeu mal no início, mas emendou.



Sarabia 6

Longe do golo, exceção feita ao remate em arco que Bracali negou. Como falso nove, soltou-se da marcação e tabelou com os colegas.



Pedro Gonçalves 6

De calcanhar endossou o esférico para Matheus marcar. No remate está desinspirado: dois tiros trémulos, um de baliza aberta.



Ugarte 6

Sem riscos, entregou a bola a um ou dois toques e fez a equipa andar segura. Deu uma ajuda valente a Palhinha para trancar o meio.



Rúben Vinagre 6

Dinâmico no ataque, já com o Boavista desequilibrado. Cruzou para o lance que daria o penálti do 3-0 para os leões.



Tabata 6

Canto cobrado para Palhinha acertar na barra. Sofreu falta na área e marcou o penálti. Estava ansioso por jogar.



Daniel Bragança 5

Guardou a bola entrando para a posição de falso nove. Um remate perigoso aos 89".



Feddal 5

Limpou o que lhe apareceu pela frente. Somou minutos cinco jornadas depois. Joga as últimas partidas pelos leões.

A FIGURA

Matheus Nunes: 7

Corre por todos e queria mais

Matheus Nunes jogou com as turbinas ligadas. Foi o homem que mais levou a bola para a frente e nem parecia vir de duas derrotas seguidas em clássicos. Indispensável na ajuda defensiva a Palhinha, marcou o terceiro golo na Liga Bwin quando os leões ainda não ameaçavam, abrindo a contagem e entregando a confiança que veio com a vantagem. Para não variar, fez o terceiro tento fora de casa, mostrando-se fulcral a carregar a equipa como visitante. Manteve a bitola na segunda parte, mas saiu cedo. Tanto que se admirou: mostrou-se triste ao treinador, pois queria correr por todos mais um pedaço.