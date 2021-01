Sporting um a um no adeus à Taça: Palhinha em equipa de Plata

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na derrota (2-0) em casa do Marítimo, que ditou o adeus à Taça de Portugal.

Luís Maximiano 5

Regresso à equipa ingrato, numa eliminação e com dois golos encaixados praticamente nos dois únicos lances com os quais teve de lidar entre os postes... Mas não teve chances perante dois rivais à sua frente.



Neto 4

Envergou a braçadeira e, já que estava a arriscar o segundo amarelo, acabou substituído pela necessidade da equipa de dar a volta ao jogo. No golo sofrido foi lento no arranque e não conseguiu impedir o remate de Rodrigo Pinho, o autor do golo.



Feddal 4

O jogo estava a ser tranquilo defensivamente, mas num lance no qual foi ultrapassado em drible tudo mudou. Com a equipa em posse, ajudou na circulação e fez uma boa abertura para Tiago Tomás aos 21".



Borja 4

Discreto como é seu timbre, deveria ter sido mais agressivo na dobra a Feddal no lance do primeiro golo sofrido.



Gonzalo Plata 6

As debilidades defensivas não se notaram, e recorreu à qualidade no drible para sair a jogar e criar desequilíbrios em progressão. Combinou bem com Tabata na ala direita e esteve em algumas das jogadas mais perigosas dos leões, aos 7", aos 59" e aos 90"+1", nesta última a oferecer o golo a Sporar.



Matheus Nunes 5

Entrou bem em jogo, a aparecer na frente com perigo (aos 7" fugiu na meia direita e serviu Tiago Tomás, que atirou ao poste), mas foi-se apagando.



João Palhinha 6

Mostrou a atitude e eficácia a dominar a zona central a que nos tem habituado, mesmo com a equipa uns furos abaixo. Aos 27", com uma interceção de cabeça lançou logo Nuno Santos para situação de golo... e no contra do rival ainda conseguiu recuperar a tempo para novo corte importante. Aos 59", de outro corte seu, de carrinho, nasceu a jogada de perigo finalizada por Tabata. Podia, porém, ter mantido a concentração na marcação no 2-0...



Nuno Mendes 5

Vários cruzamentos, mas longe de outras exibições.

Bruno Tabata 6

Entrou em combinações e foi acutilante, além de perigoso nos cruzamentos, alguns disfarçados de remate. Aos 59" cheirou o golo.



Tiago Tomás 5

Uma bola ao ferro a abrir, antes do apagão.



Nuno Santos 5

Intermitente, esteve em dois lances de perigo. As coisas não lhe saíram bem.



Pedro Gonçalves 5

Tentou abanar a equipa e procurou resolver com lances individuais, mas não conseguiu.



João Mário 4

Sem impacto.



Pedro Porro 5

Tentou contagiar a equipa com a sua garra e nervo.



Sporar 4

Desperdiçou a melhor chance, já nos descontos.



Coates 4

Adicionou centímetros... ao ataque. Mas de tão previsível, não resultou.