Sporting um a um no adeus à Taça: desastre não passou por Israel e Marsà

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na derrota (1-0) frente ao Varzim, que ditou a eliminação dos leões na Taça de Portugal.

Franco Israel 6

Adiou o golo do Varzim em dois lances: aos 34", com uma corajosa saída a antecipar-se a Joãozinho e, mais tarde, aos 67", ao encaixar um remate de João Fernandes.



Gonçalo Inácio 4

Foi dele a primeira grande oportunidade do Sporting, aos 11", cabeceando por cima da trave. O capitão voltou a ter hesitações, uma delas, dentro da pequena área, que poderia ter oferecido o primeiro golo ao Varzim.



Marsà 6

A jogar no lugar de Coates, o espanhol voltou a demonstrar personalidade e, apesar de ser o mais novo, foi o mais clarividente do trio defensivo.



Matheus Reis 4

Revelou-se impaciente, perdendo-se, muitas vezes, em discussões estéreis com os adversários e o árbitro.



Pedro Porro 5

Ainda a recuperar dos índices físicos, voltou a não jogar os 90 minutos e demonstrou alguma lentidão de processos. Mas enviou uma bola ao poste, aos 35".



Nuno Santos 6

Foi o principal municiador dos lances ofensivos, sempre pela esquerda, com cruzamentos a pedirem uma correspondência que nunca apareceu, e protagonizando uma das situações mais claras de golo, num potente remate fora da área, a passar perto do posto esquerdo, aos 48".



Morita 5

Também demonstrou lentidão e pouca criatividade na zona intermédia, "aparecendo", apenas, aos 44 a fazer um remate, de fora da área junto ao poste direito.



Alexandropoulos 4

Teve um bom lance individual aos 39", rasgando pelo centro e rematando por cima da trave. Mas faltou-lhe mais intensidade. Saiu ao intervalo, já amarelado.



Edwards 5

Do trio da frente, foi o que teve mais liberdade de movimentos, mas apareceu desinspirado.



Trincão 4

Esforçado e pouco mais. Trapalhão, nem os remates lhe saíram bem.



Paulinho 4

Noite para esquecer. Não criou qualquer lance de verdadeiro perigo e ainda falhou o corte de cabeça no golo do Varzim.