Sporting um a um frente ao Varzim: bombeiros Porro e Pote apagam o fogo 

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos atletas do Sporting que participaram na vitória por 2-1 sobre o Varzim, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

João Virgínia 6

Não pensaria ter noite tão complicada: salvou três lances de perigo dos poveiros, um dos quais em excelente defesa para canto (32").



Ricardo Esgaio 5

Deu razoáveis indicações na adaptação a central, revelando tranquilidade na abordagem aos lances.



Feddal 5

Liderou o trio de centrais, posicionando-se ao centro, a "fazer" de Coates. Longe da imponência do uruguaio.



Matheus Reis 5

De falta de empenho e vontade de vencer ninguém o pode acusar. Mentalmente focado no desenvolvimento ofensivo das jogadas, pode melhorar no passe e na rapidez de reflexos.