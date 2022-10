Sporting um a um frente ao Santa Clara: Adán na pele de salvador

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no encontro que os leões venceram por 2-1.

St. Juste 6

Um jogo seguro, no qual não teve medo de avançar no terreno. Aos 45"+1", aventurou-se ao subir pelo flanco direito e fez um cruzamento perigoso. Saiu no início da segunda parte, numa estratégia de gestão de Rúben Amorim, já a pensar no jogo da Liga dos Campeões.



Coates 5

Trouxe uma voz de comando à defensiva do Sporting, mas cometeu vários erros na marcação. Também teve um atraso arriscado, aos 62", que Adán acabou por resolver.



Matheus Reis 5

Foi batido em velocidade em alguns lances, entre eles o golo do Santa Clara. Rápido a sair com a bola controlada desde a defesa.



Ricardo Esgaio 5

Não comprometeu a defender, mas muitas vezes não teve pernas para acompanhar os alas que atacaram pelo seu flanco. Pouco feliz quando atacou, embora tivesse ganho o canto que deu o 2-0.