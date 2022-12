Sporting um a um frente ao Paços: Porro e Nuno Santos a voar

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na vitória por 3-0 na jornada 14 do campeonato.

Adán 6

Noite tranquila do espanhol, cuja primeira intervenção aconteceu apenas à passagem do minuto 41, num remate de Holsgrove.



Gonçalo Inácio 6

Sem grande trabalho na sua zona de ação, ainda assim, errou alguns passes fáceis, nada que comprometesse uma exibição positiva.



Coates 7

Numa partida em que completou 300 jogos com a camisola do Sporting, o capitão fez aquilo que melhor sabe com uma enorme tranquilidade.



Matheus Reis 7

Não foi obrigado a grande trabalho defensivo e ainda tentou a sua sorte junto da baliza contrária, com um remate de meia distância que Jordi defendeu.



Pedro Gonçalves 5

Um remate de cabeça que passou a centímetros do poste e outro em boa posição que saiu por cima da baliza. Uma noite desinspirada. Esteve longe daquilo a que já nos habituou.



Dário Essugo 5

Um menino que em campo parecia um homem experiente. Forte no um contra um, soube marcar a sua posição, numa exibição apenas manchada pela expulsão.



Nuno Santos 8

Foi um dos melhores dos leões. Entrou a todo o gás pelo seu corredor. Fez um golo e uma assistência no tento de Porro e outras boas incursões pelo seu corredor. Exibição para mais tarde recordar.



Edwards 7

Esteve perto do golo aos 8" e aos 22" ofereceu, a Nuno Santos, o segundo dos leões. Teve ainda outras situações em que a sua velocidade e técnica de execução fizeram a diferença.