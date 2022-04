Sporting um a um frente ao Paços: Coates imunizou, Ugarte deu o reforço

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 2-0 frente ao Paços de Ferreira, na ronda 28 do campeonato.

Adán 6

Atento, jogou na antecipação, saindo da baliza. Aos 14", deu uma palmada para sacudir um cruzamento rasteiro.



Gonçalo Inácio 6

Controlou a profundidade defensiva, travando passes em profundidade.



Coates 7

Decisivo. Com bola, esquadrou um passe longo que isolou Paulinho, antes deste ser derrubado na área rival. À beira do intervalo, esticou o pé esquerdo e tirou um golo certo. Aguentou o forte, afastando centros no reatar.



Matheus Reis 5

Teve dúvidas de posicionamento, falhando algumas interceções por apatia. Fez passes à queima-roupa e enervou Adán duas vezes.