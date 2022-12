Sporting um a um frente ao Marítimo: Paulinho tranquiliza, Arthur parte a loiça

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 4-0 frente ao Marítimo, jogo da Taça da Liga.

Franco Israel 6

Duas defesas seguras no regresso à titularidade.



Gonçalo Inácio 5

Foi pelo seu lado que o Marítimo mais investiu na primeira parte. Permitiu a Liza uma finalização perigosa. Na segunda, estabeleceu mal a linha defensiva e valeu Porro a evitar o 3-1.



Coates 6

Regressou ao onze após o Mundial. Sem correr muito para se antecipar, teve muito mérito com bola na forma como encontrou os médios através do passe.



Matheus Reis 6

Entrou muito lesto. Descobriu Arthur Gomes na esquerda para que este arrancasse e assistisse para o 1-0. Seguro nas ações defensivas.