Sporting um a um frente ao Casa Pia: um míssil de Sarabia resolveu a questão 

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que estiveram em campo na vitória por 2-1 sobre o Casa Pia, para a Taça de Portugal.

Virgínia 6

Pouco podia fazer no golo sofrido. Nos instantes finais da partida teve uma intervenção de grande coragem.



Gonçalo Inácio 6

Muito ativo sobre o lado direito da defesa para tapar os espaços criados pelas descidas de Esgaio.



Coates 7

Regressou aos golos na sequência de um canto apontado por Pedro Gonçalves, acabando por dar maior tranquilidade à equipa.



Matheus Reis 6

Muito seguro nas ações defensivas. Um corte providencial a evitar o segundo do Casa Pia e um cabeceamento em que quase fez golo na sequência de um livre.

Ricardo Esgaio 6

Muito interventivo pelo seu corredor. A defender sentiu algumas dificuldades para travar a velocidade de Godwin.



Palhinha 7

Um pêndulo no miolo dos leões. Matou grande parte das iniciativas do adversário pela faixa central. No início do segundo tempo esteve perto de marcar.



Daniel Bragança 7

Um primor de técnica. Dá gosto ver a forma como pisa no relvado. Assumiu-se como patrão do meio-campo. Com remates de meia distância obrigou Lucas Paes a brilhar.



Nazinho 5

Algumas subidas pelo corredor esquerdo, mas sem grandes ações individuais. Foi sacrificado ao intervalo para a entrada de Paulinho.



Pedro Gonçalves 6

Brilhou sobretudo no segundo tempo, no qual esteve perto de marcar. Viu uma bola ser devolvida pelo poste esquerdo, após remate à entrada da área. Num remate colocado, obrigou Lucas Paes à defesa da noite. Ainda teve mais um lance em que quase fazia um golo monumental, mas Poloni tirou em cima da linha.



Tabata 5

Lutou muito entre os centrais, mas foi pouco produtivo. Na cara de Lucas Paes falhou um golo certo. Acabou por ser expulso após entrada dura sobre Jota.



Paulinho 6

Entrou ao intervalo para o lugar de Nazinho para dar outras soluções ao ataque sportinguista e conseguiu abrir alguns espaços para que os colegas surgissem em posição de superioridade à entrada da área.



Ugarte 5

Entrou para dar mais tranquilidade ao meio-campo numa altura em que a equipa estava em inferioridade numérica e conseguiu suster a criatividade dos casapianos.



Nuno Santos 6

Tentou pelo seu corredor criar desequilíbrios, e com a sua garra conseguiu mexer com a equipa e o jogo.



Matheus Nunes 6

Jogou poucos minutos, mas ainda teve tempo para uma boa arrancada pela esquerda em lance que Lucas Paes anulou com uma defesa difícil.