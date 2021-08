Sporting um a um frente ao Braga: San Adán com guarda de honra

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que venceram o Braga por 2-1, na segunda jornada da Liga Bwin.

​​​​​Gonçalo Inácio 6

Certinho e eficaz. Até esteve perto de marcar, aos 48", quando cabeceou ao lado.



Coates 6

Estava com pouco que fazer lá atrás e por isso desequilibrou nas bolas paradas, aos 32". Na segunda parte precisou de atenção redobrada e não comprometeu



Feddal 6

Um bombeiro de serviço ao centro e mais à esquerda da defesa. Acumulou vários cortes, um deles crucial, no último lance da partida.



Ricardo Esgaio 6

Duelo intenso com Galeno, que levou quase sempre a melhor. Assistiu Jovane para o 0-1 e terminou o jogo a fechar a esquerda como pôde.



Matheus Nunes 7

Quatro duelos ganhos, duas recuperações de bola e mais um desempenho em alta.



Palhinha 6

Fez o papel habitual de polvo com tentáculos para destruir um pouco por toda a parte. Logo depois de ter saído, a equipa sofreu...



Rúben Vinagre 5

Não pôde ser tão ofensivo quanto gostaria, até porque esteve sob constante vigilância. Porém, teve algumas incursões perigosas e não comprometeu a defender.



Pedro Gonçalves 7

Parece estar desaparecido do jogo, mas quando a bola vai ter com ele é perigo pela certa. Marcou outra vez e de novo num gesto técnico exímio. Parece simples a forma como remata, mas tem uma qualidade ímpar a finalizar.



Paulinho 6

Noite sem chances para alvejar a baliza de Matheus, mas com muito trabalho sem bola e entre linhas.



Jovane 7

Falhara um penálti com o Vizela, mas isso não se refletiu na confiança do extremo. Noite assertiva, pois fazia algo especial de cada vez que tocava na bola. Marcou um golo de cabeça num gesto técnico vistoso. Aos 48" quase assistiu Gonçalo Inácio para o 2-1, algo que viria a confirmar quando serviu Pedro Gonçalves. Depois da missão cumprida, saiu aos 61".



Nuno Santos 5

Entrou para explorar o espaço provocado pelo adiantamento do Braga, mas acabou a ser mais um a defender.



Matheus Reis 2

Um amarelo, aos 70", por agarrar a bola e retardar o reatamento do jogo e outro por uma entrada fora de tempo, aos 80", resultaram na expulsão do lateral-esquerdo ao cabo de 19" em campo. Demasiada imprudência.



Tiago Tomás 5

Sem oportunidade de ter bola, ajudou a tapar espaços.



Pedro Porro 5

Colocou-se à direita para segurar a vitória.



Ugarte -

Entrou e o Braga marcou. Sem grande tempo para mais.