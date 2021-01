Sporting um a um frente ao Boavista: sociedade dos Nunos deu um palco a Porro

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na partida com o Boavista, da jornada 15 do campeonato e ganha pelos leões por 2-0.

Adán 6

Três intervenções fáceis antes de viver o seu grande momento da noite, quando voou junto ao poste para evitar o golo de Rami, com o marcador em 2-0.



Neto 5

É penalizado em relação aos colegas do setor defensivo por duas más abordagens que isolaram Elis, valendo-lhe o desacerto do boavisteiro.



Coates 6

Controlou bem o seu raio de ação e revelou acerto nas dobras aos colegas. Mais uma exibição segura do capitão.



Feddal 6

Anulou as ameaças com um bom posicionamento, ao qual aliou um bom transporte de bola: é de um passe longo seu que nasce o 1-0.

Pedro Porro 7

As suas constantes investidas deram muita dores de cabeça à defesa do Boavista. O golaço que sentenciou o resultado, num míssil indefensável para Léo Jardim, foi a cereja no topo de mais uma exibição de encher os olhos.