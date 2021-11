Sporting um a um frente ao Besiktas: Sarabia trata do Pote

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que participaram na goleada (4-0) sobre o Besiktas.

Adán 6

Transmite a calma necessária. Amarrou três bolas difíceis, chutadas já dentro da área.



Gonçalo Inácio 5

Foi nas costas de Inácio que o Besiktas mais tentou atacar. Em duas bolas cruzadas, o canhoto foi pouco lesto e permitiu remates. Bem nos duelos defensivos.



Coates 6

Chamado a dobrar Inácio, Coates não desesperou e tirou o pão da boca a Karaman e a Alex Teixeira.



Feddal 6

Fortíssimo a antecipar bolas perdidas, ganhou vários duelos e saiu bem a jogar. Ficou apático a ver um rival cabecear. Por pouco não foi golo de Ghezzal.



Porro 5

Uma incursão pela direita e uma lesão muscular depois.



João Palhinha 7

A maioria dos jogos de Palhinha são avaliados pela sua intensidade nos cortes, nas antecipações, mas ontem o médio mostrou essa capacidade, ainda que em doses menores, e realçou sim o posicionamento entre linhas, tapando todos os caminhos para o reduto leonino.



Matheus Nunes 8

Foram 59 minutos em campo e com eletricidade nas botas. Matheus ganha cada duelo, cavalga como quer e ontem juntou-lhe a arte de levantar a cabeça para elevar os colegas. Descobriu Pedro Gonçalves, tanto no lance que daria penálti, como no 2-0.



Matheus Reis 6

Deu outra solidez defensiva e fechou sempre a porta à direita do Besiktas. Ainda que recatado, foi à linha inventar o 4-0.



Paulinho 7

Entrou com a mira afinada... de mais. Acertou nos ferros numa clara bola de golo e, logo depois, encontrou o pé do guardião rival, num contra-ataque venenoso. Mordeu-se pelo insucesso, mas manteve a bitola elevada nas combinações e, com fé, disparou um petardo para o 3-0.