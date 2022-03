Sporting um a um em Guimarães: poema de Paulinho e prefácio de Sarabia

A apreciação individual feta por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 3-1, para a ronda 27 do campeonato.

Adán 6

Quando Estupiñán lhe apareceu à frente, ainda se esticou todo, mas não conseguiu defender o indefensável. No mais, esteve sempre tranquilo quando foi preciso.



Gonçalo Inácio 6

Pedem-lhe que seja exímio a defender, mas ontem também fez a diferença no ataque, ao rematar no lance que Alfa Semedo cortou com o braço, proporcionando o 1-1 de penálti. Na área teve apenas um lapso sem consequências.



Coates 5

Também só errou uma vez, mas com consequências para a equipa, ao permitir que Estupiñán lhe roubasse a bola antes de marcar. Recompôs-se a tempo.