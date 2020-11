Sporting um a um em Guimarães: nem nos adjetivos este Pote tem fundo

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting na partida em casa do Vitória, ganha pelos leões por 4-0.

Adán 7

Uma só hesitação, aos 60", numa exibição segura e na qual até teve tempo para... assistir Pote para o 3-0, num pontapé de área a área na qual a defesa do Vitória facilitou. Defesa importante aos 22", quando ainda havia 1-0.



Neto 6

Três cortes imaculados numa exibição discreta, mas importante. Controlou bem as investidas de Quaresma, aqui ajudado por Porro.



Coates 7

Imperial no ar e no chão, não se coibiu de ir à frente para tentar o golo em jogadas estudadas. Um capitão à altura da liderança leonina.



Feddal 6

Muito inteligente a ler o jogo, na mesma bitola que Neto, mas um furo abaixo do outro central, Coates. Nada que, no entanto, seja pejorativo.



Pedro Porro 7

Continua com pulmão e a saber combinar bem, como aos 43", com Sporar, antes de assistir Pote para o segundo. Defensivamente irrepreensível.



João Palhinha 6

Pouco trabalho não significa ausência de mérito, pois a forma como o Sporting se apresentou não lhe deu trabalho à séria. Controlou sempre bem as operações.



João Mário 6

Qualidade com a bola no pé e sempre no sítio certo a travar as investidas vimaranenses. É ele quem começa a jogada do 2-0, saindo de forma exímia da pressão. Saiu, por gestão, no arranque da etapa final.

Nuno Mendes 7

Um craque dos pés à cabeça sempre com ações corretas, bom posicionamento e arranques... para golos.



Nuno Santos 7

Que melhor forma de celebrar o 100.º jogo no campeonato do que marcar o primeiro golo de um vendaval de futebol dos leões? Nenhuma. Fê-lo de pé esquerdo, assistido por Pote, aos 11". Muito perto de bisar (62") antes de sair.