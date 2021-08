Sporting um a um em Famalicão: foi Porro a despertar após Adán suar

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no empate a um golo em Famalicão, jogo da quarta ronda do campeonato.

Gonçalo Inácio 5

Sentiu dificuldades na primeira parte, mas melhorou na segunda. No lance do golo do Famalicão também se embrulhou com a bola...



Coates 7

O melhor na defesa leonina, não só a defender como a tentar ser o primeiro construtor de jogo. Muitas vezes puxou dos galões de capitão para gritar e despertar os mais distraídos.



Feddal 4

Nem sempre bem colocado, viu algumas bolas entrar nas costas. No 1-0 teve um corte incompleto que "ajudou" a complicar o lance.



Ricardo Esgaio 4

Andou muito preso à retaguarda, não se conseguindo libertar no terreno para dar outra dimensão à ala direita.



Nuno Mendes 6

Combativo na esquerda, procurou esticar a equipa ainda que nem sempre com o apoio suficiente. Acabou por não evitar fazer autogolo, num lance confuso.



Palhinha 6

Assinou com classe o empate, num remate de pé esquerdo, dando mais cor a uma exibição combativa e onde se sentiu demasiadas vezes desacompanhado no meio.



Matheus Nunes 4

A chamada à seleção do Brasil não lhe deu um ânimo extra e foi um elemento inexistente no meio-campo dos leões. Pouca bola nos pés para jogar, mas também não conseguiu fazer pela vida atrás dela.



Pedro Gonçalves 6

Cresceu ao longo da partida, mesmo sem nunca atingir os patamares a que habituou os adeptos leoninos. Aos 17", 86" e 90"+6" procurou o golo, pecando por falta de pontaria.



Jovane 5

Num par de situações, ainda foi capaz de pegar na bola e deu velocidade na linha mais adiantada. Mas faltou-lhe regularidade e, também, que o servissem melhor.



Paulinho 5

Por três vezes (13", 72" e 84") e sempre de cabeça, tentou fazer a diferença, mas o esférico teimou em não atingir o alvo, ele que aos 90"+7" esbanjou uma derradeira oportunidade.