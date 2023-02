Sporting um a um em Chaves: Pedro Gonçalves feliz no regresso a casa

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no triunfo por 3-2 em Chaves, para a ronda 21 do campeonato.

Adán 6

Voltou a merecer a confiança de Rúben Amorim e justificou a aposta, apesar dos dois golos sofridos. Aos 28", com uma enorme defesa, evitou que Juninho marcasse, quando o brasileiro estava isolado.



Diomande 6

Grande exibição do jovem central. Procurou não dar espaços aos adversários e mostrou segurança com a bola nos pés. Promete.



Coates 6

Deixou fugir Juninho, aos 28", mas valeu-lhe Adán. Um momento menos bom numa exibição marcada pela regularidade e voz de comando.



Gonçalo Inácio 6

Sereno e seguro durante todo o jogo. Mostrou bom tempo de corte, o que lhe valeu a recuperação de inúmeras bolas.



Bellerín 6

Bem a defender, esticou o jogo da equipa pelo flanco direito. Numa das incursões pelo ataque, tentou o golo, mas Habib Sylla não deixou.



Ugarte 7

Recuperou inúmeras bolas, distribuiu jogo e foi um aliado de peso de Pedro Gonçalves, dois jogadores que encheram o campo.



Nuno Santos 6

Deu profundidade, cruzou, combinou com os companheiros, fez assistências e marcou o terceiro golo. Aos 55", ofereceu ainda o golo a Paulinho, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. A única mancha estava guardada para o fim, num lance em que deixou Héctor cabecear.



Edwards 6

Teve alguns pormenores de enorme classe que confundiram por completo a defesa flaviense, mas também teve alguns momentos em que desapareceu do jogo.



Trincão 6

Começou por ser dos mais interventivos e perigosos. Quando arrancou em velocidade criou perigo, pertencendo-lhe ainda um belo cruzamento que terminou com um remate de Paulinho à trave. Desapareceu, no entanto, na segunda parte e foi substituído.



Paulinho 7

Não marcou, é certo, mas foi absolutamente decisivo na vitória. Sofreu o penálti que resultou no 1-0, combinou com Nuno Santos no 3-1, enviou uma bola à trave e teve dois golos anulados.



Morita 6

Muito bem na ocupação de espaços e na recuperação de bolas.



St. Juste 5

Rápido nas antecipações, controlou bem os avançados,



Arthur Gomes 5

Pela direita, tentou o esticar o jogo.



Tanlongo 5

Ajudou a manter a ordem.



Chermiti 4

Falhou um penálti, já depois de ter desperdiçado um golo na cara do guarda-redes.