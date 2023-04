Sporting um a um em Barcelos | St. Juste no corte e Edwards na costura

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no empate sem golos em casa do Gil Vicente.

Adán 6

Depois de uma primeira parte tranquila, tirou "o pão da boca" a Marlon, aos 52", com uma saída destemida.



St. Juste 7

Sempre bem colocado, o central neerlandês mostrou-se intransponível, com destaque para uma interceção crucial aos 19", que acabou com um lance prometedor dos gilistas.