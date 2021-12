Sporting um a um em Barcelos: Nuno Santos tem um GPS pronto a ligar

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na vitória por 3-0 em casa do Gil Vicente, jogo da ronda 15 da Liga Bwin.

Adán 6

Uma saída destemida na primeira parte. Defendeu três remates perigosos em zona frontal. Sempre atento.



Neto 1

Com o jogo parado, foi em direção a Pedrinho e cabeceou-o. Injustificável ação a comprometer a equipa, que perdeu a vantagem numérica.



Coates 5

Menos lesto do que noutros jogos, acusando fadiga. Deu espaço nas costas e Navarro podia ter marcado duas vezes.



Gonçalo Inácio 7

Começou como central do lado esquerdo, mas voltou à direita na expulsão de Neto. Foi feliz, empurrando, com fortuna, para o 2-0. Certinho nos desarmes.



Gonçalo Esteves 7

Contido na primeira parte, mas influente nas saídas para o ataque na segunda. Sem erros a defender: ninguém passou pelo miúdo.



Ugarte 6

Intenso, recuperou várias bolas e lançou contragolpes. Saiu tantas vezes da sua zona que foi cavar um penálti à área do Gil, pressionando alto os defensores. Mais contido na segunda parte. Saiu por já estar amarelado.



Matheus Nunes 7

Foi dos que mais arriscou na primeira parte e encontrou Matheus Reis e Paulinho em boa posição. Manteve a pressão alta na segunda parte e acabou a ala direito.



Matheus Reis 7

Arrancou o jogo na ala e aí foi derrubado por Fujimoto, no lance que ditou a primeira expulsão do encontro. Deu o corpo à bola para evitar um remate perigoso de Talocha na área leonina. Sem mácula.



Pedro Gonçalves 5

Pouco tocou na bola na primeira parte e não fez melhor quando agarrou na bola nos 11 metros. Bateu um penálti forte, mas pouco colocado. Na segunda parte esteve mais envolvido e, num tiro potente, veio a "assistir" Inácio no 2-0. Rematou à figura aos 86" e 88", dois lances claros de golo.



Paulinho 7

Voltou ao campo depois de dois jogos fora por covid-19 e já após cumprir isolamento profilático. Combinou com colegas para abrir brechas. Baixou para enganar os centrais, desmarcou colegas e ofereceu a prenda de Natal a Bragança, num lance onde este só teve de encostar.



Sarabia 3

Um remate de pé direito à figura de Frelih. Saiu aos 30 minutos para Amorim restituir os cinco defesas.



João Palhinha 6

Três semanas depois voltou a jogar. Sem sair da sua posição, impôs respeito no miolo.



Daniel Bragança 7

Dez minutos de puro talento. De calcanhar, de peito, de coxa... foi enganando rivais, geriu a bola, não falhou passes e deixou Pedro Gonçalves na cara do golo duas vezes. Com classe, anichou o 3-0 no ângulo e festejou o primeiro tento ao 45.º jogo pelos leões.