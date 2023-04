Sporting um a um | Edwards demónio e Ugarte uma fera

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Sporting no empate (1-1) com a Juventus e que ditou a eliminação leonina nos quartos de final da Liga Europa

Adán 6

No 0-1, as várias mudanças de direção da bola, em ressaltos, tiraram-lhe qualquer hipótese de defender o remate de Rabiot, que ainda por cima foi feito muito perto de si. No mais, pouco trabalho.