Sporting um a um contra o Tondela: um Pote sem tampa e mais a partir loiça

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting, na goleada por 4-0 frente ao Tondela.

Adán 6

Uma noite de tranquilidade total para o espanhol, dada a inexistência de intenções ofensivas do lado do Tondela. Cumpriu com a bola no pé, a distribuir e a sacudir pressão.



Neto 6

Não se envolveu em muitos lances, mas estava sempre no sítio certo, por exemplo, a tirar de cabeça a bola que terminou na jogada do 2-0.



Coates 6

Controlou bem a profundidade e deixou os pecados bem longe da área que estava a supervisionar, com a ajuda dos colegas Neto e Feddal. À frente, logo aos 5", atirou de cabeça ao lado, sem oposição.

Feddal 7

Jogo interessantíssimo do 3 leonino, com qualidade a defender e também nas combinações à esquerda. Quis aparecer - sem prejuízo atrás - em situações de finalização e fitou a baliza por três vezes, aos 13", 36" e 84".



Porro 8

O melhor jogo do ala espanhol de leão ao peito, a assistir no 1-0 de Pote e a desmarcar Sporar na jogada que acaba no bis do camisola 28. Lesto a defender, mostrou enorme vontade em ajudar um leão com fome de liderança, tanta que aos 79" meteu a cereja no próprio bolo: faz, de primeira, um golaço desde a direita, após passe de Nuno Santos.