Sporting um a um contra o Sacavenense: o líder da armada demolidora

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting, no triunfo por 7-1 com o Sacavenense, para a Taça de Portugal.

Luís Maximiano 5

Não adormeceu e mostrou-se atento nas saídas no limite da área, na primeira parte. Na segunda, não foi rápido a reagir no golo sofrido, mas esteve bem aos 82" e 83".



Luís Neto 5

Participativo na saída de bola da equipa, com passes simples, mas sem muito trabalho na retaguarda.



Coates 7

Estreou-se a bisar na carreira, com dois cabeceamentos fulgurantes em insistência da equipa após livres.



Gonçalo Inácio 6

Jogou de cabeça levantada e sem pejo de subir em posse. O rival não o segurou atrás e assim teve liberdade para surgir na frente com perigo. Primeiro atirou ao poste de cabeça e falhou a recarga, depois faturou mesmo a fechar o resultado, nos descontos.



Borja 6

Entrou discreto, de forma surpreendente a atuar pelo flanco direito, mas perdeu a vergonha após um cruzamento perigoso de pé direiro aos 42". Mudou de flanco e continuou em crescendo.



Matheus Nunes 5

Primeira parte com alguma soberba, a adornar os lances com movimentos elegantes mas sem grandes resultados práticos. Depois borrou a pintura com displicência no golo sofrido e noutro erro pouco depois que Max resolveu. Foi para a direita na segunda parte e criou muito perigo, fazendo uma assistência.

João Mário 6

Jogou de forma simples, eficaz e inteligente, a fazer circular a bola, a descongestionar. E tentou a sorte várias vezes, ficando muito perto do golo.



Antunes 5

Embora sem participar em lances de golo, fez uma primeira parte muito intensa.



Jovane 7

Combinou de forma perfeita com Nuno Santos e ofereceu-lhe o primeiro golo da noite. Marcou ainda o terceiro, de penálti.



Sporar 6

Ganhou um penálti à passagem da meia hora e começou a aparecer mais a partir daí, sobretudo a recuar para tabelar e lançar os colegas mais velozes.